斥資4億6千萬餘元興建的新竹縣竹北國民運動中心，試營運12天有38058人次體驗，17日由縣長楊文科等人進行啟動儀式後正式開幕，優質的室內運動環境，可提供不同年齡族群的運動需求，使新竹縣成為實質的文化、科技與智慧「健康城市」。

楊文科在啟用典禮頒發通行卡結成功國中、六家國小、興隆國小代表，希望運動中心啟用除提供鄉親友善和優質的運動環境，也能培訓更多專業的運動選手。

楊文科表示，竹縣第1座國民運動中心委託「遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司」營運管理，廠商承諾將提供縣內中小學各校2個名額，給績優或清寒體育選手取給通行卡。

楊文科並指，廠商允諾每年將提撥營業總收入的1％，協助學校社團體育器材增補改善，而協訓游泳選手在全國競賽成績前三名者，可獲1年免費入場的獎勵。

竹北國民運動中心為地下1層、地上5層的建物，1樓為商業空間，2樓規畫8座羽球場、12座桌球場，3樓4間韻律教室和2間體適能室，4樓為綜合球場及行政辦公室，緊鄰縣立游泳館、體育館及體育場，跨越斜張橋可至第二運動場，形成「體育運動新聚落」。

(中時 )