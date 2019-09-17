英國腕表品牌格林漢自創立以來，獨有的純正英式風格、超大錶徑和軍事化設計展現其獨一無二的型格。2019年著眼關懷早產兒議題，二度攜手LOVE LIFE推出全球限量33只GRAHAM X LIFE劍魚限量計時腕表，於發表會現場率先捐款予「財團法人台灣早產兒基金會」，呼籲珍愛生命、將愛心傳遞給社會上更多需要幫助的角落，黑人陳建州與球星林書緯更話題現身支持響應公益關懷。

已有一對幸福兒子的黑人表示，雙胞胎「飛飛翔翔」同樣都是33周早產兒，限量號碼33號如同紀念飛飛翔翔於33周出生，對他來說是個獨具意義的數字。此外黑人一直以來都積極參與各種活動，推廣照顧早產兒的正確觀念與知識，建立同為早產兒家庭的自信心。

黑人陳建州與球星林書緯現身支持響應公益關懷，呼籲珍愛生命，將愛心傳遞給社會上更多需要幫助的角落(圖/GRAHAM提供)

「財團法人台灣早產兒基金會」許瓊心董事在活動中說道，每年都有將近兩萬名早產兒誕生於台灣，這次GRAHAM不僅率先捐出新台幣二十五萬元整，品牌於活動後同步捐出全日進球總分的金額予早產兒基金會。

GRAHAM在台總代理葳鑠有限公司捐贈善款支持早產兒基金會，鼓勵大眾一起關懷並重視早產問題(圖/GRAHAM提供)

將愛注入劍魚的美好，每只46毫米的GRAHAM X LOVE LIFE劍魚限量計時腕表將經典的雙筒大眼具焦於「LOVE LIFE珍愛生命」，象徵「LOVE LIFE珍愛生命」的桃紅色L2標誌坐落於12點鐘位置。全球限量33只，建議售價NT$258,000。

GRAHAM X LOVE LIFE劍魚限量計時腕錶(圖/GRAHAM提供)

(中時 )