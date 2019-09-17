美國總統川普今早在推特發了數則推文，談到沙烏地阿拉伯石油設施週末遭襲擊事件，向他的觀眾保證美國已經成為石油生產大國，不再需要中東的石油。

然而，美國政府的數據卻呈現不同樣貌：在科技驅使下，10多年前興起的美國鑽油熱潮，讓美國成為生產大國，但去年來自波斯灣地區的原油與石油產品，仍大量湧入美國。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球能源中心（Global Energy Center）資深研究員塞澤克（Jean-Francois Seznec）今天在電話中向記者表示：「整體而言，我們還是進口一些石油，沒有完全不受全球市場影響。」

美國指控伊朗發動攻擊，破壞沙烏地阿拉伯境內全球最大原油加工廠之一，導致原油價格出現數十年來最大漲幅，但伊朗矢口否認。

沙烏地阿拉伯是全球最大的石油出口國，每天向全球各地輸出約700萬桶原油。美國每天生產約1200萬桶，但每天消耗2000萬桶油，意味其他是透過進口而來。

美國的原油生產缺口大部分由加拿大補足，但也有一些仍是來自沙烏地阿拉伯、伊拉克與其他波斯灣國家，因為數座美國煉油廠比較偏好它們的石油。

舉例來說，美國最大煉油廠，位於德州阿瑟港（Port Arthur）的莫帝瓦公司（Motiva Enterprises LLC），有一半是由沙烏地阿拉伯國營能源公司沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）擁有，是設來精煉沙烏地阿拉伯石油。

其他煉油廠，尤其是在加州，也孤立於美國大型油田之外，必須仰賴進口。

根據美國能源情報署數據，從美國煉油廠需求與美國所生產石油數量的差距來看，2018年美國每月平均自波斯灣地區進口約4800萬桶原油與石油產品。

根據數據，這樣的進口量比10年前減少約1/3，原因是美國國內石油與天然氣生產增加，但進口量仍與1995年與1996年相當。

大西洋理事會另一名資深研究員柯內爾（Phillip Cornell）稱川普的推文是「胡言亂語」。曾替沙烏地阿美石油公司提供建言的柯內爾說：「他是喜歡誇大的人。」

(中央社)