南韓今天早上確定有豬隻感染非洲豬瘟病毒，青瓦台發言人高旼廷在例行記者會上表示，總統文在寅指示相關部門徹底做好初期防疫工作，嚴防非洲豬瘟疫情蔓延擴散。

南韓聯合新聞通訊社報導，高旼廷表示，今天上午京畿道坡州市首例非洲豬瘟病例確診後，農林畜產食品部及時發布非洲豬瘟疫情防控對策，並按照應對指南採取相應的防疫措施。

高旼廷說，青瓦台密切關注非洲豬瘟疫情發展情況。

農林畜產食品部長金炫秀今天上午在緊急記者會中表示，京畿道坡州市一家養豬場16日下午6時送檢的5頭豬，今天上午6時30分左右被確診感染非洲豬瘟病毒。

金炫秀說，發生非洲豬瘟的坡州市養豬農場是飼養2450隻肉豬的農戶，方圓3公里內沒有其他養豬戶。

農林畜產食品部消息人士說，這家養豬場的母豬病死，小豬沒有暴斃現象，推測非洲豬瘟疫情可能剛剛發生。

金炫秀上午發布疫情防控對策，指示在首次發現非洲豬瘟病毒的坡州市疫區3950頭豬徹底撲殺掩埋，並下達全國家畜今天上午6時40分起的48小時禁運令。

金炫秀說，檢疫本部已向疫區派遣流行病學調查組，進行疫源分析。

非洲豬瘟在豬隻間具高度傳染性，但不傳染人類，一旦豬隻感染病毒，致死率非常高，目前沒有預防或治療非洲豬瘟的疫苗或藥物。

(中央社)