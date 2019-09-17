卓榮泰出面協調，雲林立委「蘇上許下」拚勝選。（張朝欣攝）

民進黨主席卓榮泰17日南下雲林縣參加地方人士座談會，針對雲林海線立委選舉「陣前換將」由許忠富改為蘇治芬上場，向支持者解釋因為選情改變，所以必需進行人選調整；蘇治芬與許忠富則強調大局為重，2人一定會攜手打贏這場選戰。

雲林海線（第1選區）立委選舉，民進黨經初選由前麥寮鄉長許忠富出線，但面對國民黨推出2度參選立委無敗績的張嘉郡，外傳民進黨有意「陣前換將」，引發各界議論，日前民進黨中央黨部證實，同意許忠富退選，改徵召蘇治芬上場。

卓榮泰表示，雲林立委選情有相當大的變化，前幾天民進黨策略小組接到許忠富對選情的看法，許認為局勢有所改變化、對方陣營參選人與預期不同等情況下，站在勝選與大局來看，希望自己退出選舉。因此他17日特別來到雲林再傾聽民眾的聲音。

卓榮泰強調雲林縣是民主的防線，絕不可以出差錯，許忠富在黨內初選排除困難贏得勝選，但許看到情勢改變，為了大局大公無私、大勇無畏決定退選。蘇治芬卸任縣長本可到中央任職，但她為了台灣與雲林的未來，願意無怨無悔再次投入立委選戰。

許忠富說，過去的點點滴滴他願意放下，持續堅定的與大家一起走下去，幫助蘇治芬打贏立委選戰，蘇治芬是他在政治路上的大貴人，不管大家如何講，蘇一直幫助他，感謝蘇願意承擔參選立委，請大家一定要讓蘇贏。

蘇治芬指出，如果黨徵召她出來參選立委，她會接受並全力以赴，也會邀請許忠富擔任競選總部總幹事。她是經過長考，也與許忠富和他的家人推心的檢討過，尤其是上個月政治苦行10天，走在荒僻的鄉道，能讓人充分好好思考，最後她要拜託大家「請陪我打這1場選戰，我需要你們」。

(中時 )