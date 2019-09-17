根據美國媒體報導，兵敗大陸世界盃，創下隊史最差成績的美國隊，如今開始秋後算帳，而最後關頭決定退出代表隊的國王福克斯則成為美國籃協主席柯朗吉洛的首要目標。

西班牙高舉隊史第二座總冠軍，阿根廷、法國、澳洲、塞爾維亞與捷克分居第二至第六名，星光黯淡的美國隊以第七名作收，寫下最難堪的紀錄。

柯朗吉洛在難忍心中怒火的情況下決定撂下狠話，「這個時刻難免會想起那些原本以為會和你攜手走向戰場，但最後沒有出現的那些人，我很想看看有多少球員願意自動聯繫表達為國征戰東京奧運，但我要在這裡說，能不能加入是雙向選擇，你想加入，也得看我們要不要你！」

柯朗吉洛這段話說得非常狠，畢竟原本入列的35人名單，最後只有4人穿上美國隊戰袍，而外界認為柯朗吉洛的矛頭指向了美國隊準備開拔遠赴澳洲打熱身賽，而突然以準備新賽季為由而退賽的福克斯。

福克斯從本來的靶子隊因表現出色而被拉拔到正式代表隊，而且備受期望是美國隊的未來控衛希望，但他的突然退賽讓美國籃協亂了陣腳，只能以殘破不堪的陣容應戰，最終倉皇而逃的回到美國。

老福克斯跳出來替自己兒子抱屈，直言表示，替國王隊打球是他的最主要責任，然到是美國隊付他薪水的嗎？當初有誰在乎他能不能披上美國隊戰袍呢？

按照柯朗吉洛的話，福克斯未來想要代表美國隊打國際賽的可能性恐將微乎其微，然而，美國隊也將進入世代交替的時候，一位NBA二年級生就有場均17.3分、3.8籃板、7.3助攻與1.6抄截的出色控衛，美國籃協掌門人能抵擋得住外界龐大壓力來拒絕他嗎？

(中時電子報)