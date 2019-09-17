海軍司令部將於9月28日(六)在基隆港東4至東5及西3至西5碼頭，舉辦營區開放活動，在動態操演部分有黑鷹直升機衝場、陸戰莒拳隊戰技表演、海上動態操演等；靜態裝備陳展則有茄比級「海獅軍艦」、派里級「銘傳軍艦」、沱江艦、磐石艦、S-70C反潛直升機、光六飛彈快艇、AAV7兩棲突擊車、雷霆2000多管火箭、雲豹甲車、愛國者3型飛彈發射車等21項。

海軍108年「國防知性之旅-營區開放」活動

一、活動目的：

藉營區開放活動，展現國軍建軍備戰成果，增進與民眾接觸及良性互動，俾凝聚民眾向心，激發全民國防意識，團結全民防衛力量。

二、活動規劃：

(一)實施日期：民國108年9月28日（星期六）0800時至1600時止。

(二)實施地點：基隆港東4至東5、西3至西5碼頭。

(三)邀請對象：提供國軍官兵、各社福、學校機關團體及本國籍民眾參觀。

三、活動項目：區分艦艇開放參觀、地面裝備靜態展示、陸上戰技表演、海上操演、民間團體表演、人才招募博覽會及園遊會等活動。

四、注意事項：

(一)入營參觀民眾請攜帶身分證件(駕照、健保卡或具照片之身分證明文件)以便查驗，未攜帶或拒絕查驗者不得入營；另尚未取得中華民國身分證之外籍、陸籍配偶，由其中華民國籍配偶陪同進入會場，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件。

(二)外籍看護請攜帶居留證等合法文件，並隨同受看護對象進入會場

(三)外籍人士由國人陪同出示證明文件，並簽立切結書後方可進入會場，另基於國防安全，大陸地區人士謝絕參觀。

(四)考量光六飛彈快艇(79、81艇)甲板空間狹小，不開放民眾登艦參觀。

(五)海獅軍艦參訪注意事項：

1、受限於潛艦通道狹窄，且需攀爬垂直梯進(出)艙內，考量進出潛艦安全，攜帶之手提袋、背包均暫時保管於「寄物區」，俟參觀結束後領回。

2、因考量安全因素，請女性來賓避免穿著裙子及高跟鞋登艦。敬請年長者、幼童及行動不便來賓，避免入艙參觀。

(六)為貫徹行政中立，活動期間嚴禁穿著、散發、張貼與選舉相關服(旗)幟、文宣或從事造勢活動。

(七)依據臺灣港務股份有限公司轄管港區範圍遙控無人機使用管理須知，及當日安排直升機操演，為確保安全，活動期間禁止使用空拍機。

五、服務訊息：

相關活動資訊請至「海軍全球資訊網」(navy.mnd.gov.tw)查詢。

六、交通資訊：

蒞臨活動會場方式：

(一)活動因場地限制不規劃接駁及停車場，僅提供周邊收費停車場資訊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往。

(二)西碼頭(主會場)前往方式：

由基隆火車站往港西街步行約2分鐘。

(三)東碼頭前往方式：

於基隆火車站搭乘101、103、104路公車至信七路口下車後，步行3分鐘後抵東碼頭會場。

(中時 )