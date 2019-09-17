美國空軍將波音公司所承包製作的下世代噴射教練機T-X，正式定名為T-7A「紅鷹」(Redhawk)，這個名字是向二戰時期，由非裔美國人組成的塔斯克基飛行員(Tuskegee Airmen)，以及其二戰時期的經典戰機P-40戰鷹式(Warhawk)致敬。

防衛部落格(Defense Blog)報導，美國空軍代理秘書長麥特‧多諾文(Matthew Donovan)於9月16日在馬里蘭州國家港口舉行的2019年航空協會和網路會議上宣布，T-X將命名為T-7A紅鷹式。他在演講時提到，紅鷹教練機將會有鮮明的紅色機尾，這是傳承自塔斯克基飛行員，他們的飛機有著醒目的紅尾，同時第一個塔斯克基飛行員中隊，是第99攻擊中隊，他們所駕駛的戰機是1938年問世的寇蒂斯P-40戰鷹式，戰鷹式戰機雖然性能不突出，卻是美國在二戰初期相當倚重的戰鬥機(包括來中國助戰的「飛虎隊」，也是以P-40C為主力戰機)，因此T-7A同時也是為P-40的致敬。

T-7「紅鷹」教練機，效仿塔斯克基飛行員著名的紅尾設計。(圖/波音)

塔斯克基飛行員是二戰時間，少數活躍於戰場的非裔美國人部隊，這些好小子在當時種族岐視的環境力爭上游，以優秀的成績畢業，並且在歐洲戰場上表現的極為出色，是爭取黑人平權的重要資本，因為黑人同樣為國家犠牲奉獻、流血流汗。

美國空軍秘書長多諾文，特別請到塔斯克基飛行員之一的麥吉上校，他服役空軍30年，參與過二戰、韓戰、越戰，現年99歲。(圖/美國空軍)

多諾文在宣布T-7A的命名式時，特別邀請了現年99歲、塔斯克基飛行員之一的查爾斯·麥吉上校(Charles McGee)，麥吉中校於1942年加入陸軍航空兵，1944年分派到義大利戰場，曾駕駛貝爾P-39空中眼鏡蛇(Airacobra)、共和P-47雷霆(Thunderbolt)，與北美P-51野馬(Mustang)戰機。到了韓戰期間持續在空軍服務，曾駕駛洛克希德F-80流星式(Shooting Star)和諾斯羅普F-89天蠍式(Scorpion)；時序進入越戰，麥吉中校又駕駛RF-4戰鬥偵察機穿梭於越南上空。他的空軍服役生涯長達30年，共執行409次戰鬥任務，飛行時數長達6300小時。

全球飛行網報導(Flight Global)報導，T-7A教練機是波音公司與瑞典紳寶(SAAB)共同設計，外型採用單具F404有後燃器發動機，外型像是單發版本的F/A-18，加上紳寶JAS-39的進氣道。T-7A的研發進度相當神速，於2016年初交出原型機，12月就首次飛行，並且一舉打敗已經量產多年的洛馬/KAI的FA-50，以及雷神/李奧納多的T-100教練機，得到美國空軍的採用。於2018年9月贏得了價值92億美元的合約，將為美國空軍提供351架T-7A飛機，46具模擬器和相關的地面設備，將要取代1961年就服役的諾斯洛普 T-38C 鷹爪式(Talons)教練機。

Boeing T-X Becomes T-7A Red Hawk

T-7A的專案經理史蒂夫‧帕克(Steve Parker)說，如此高效率的開發進度，得益於波音找出一種全新的設計流程，比如整個開發過程期間，飛機的設計藍圖全部都是電子化的，滙整與修改的效率較紙本藍圖高的多。不過他拒絕透露其他波細節，稱其為競爭優勢。

帕克說：「我們在進行關鍵設計審查時，就已開始製造零件，當飛機開始組裝時，電腦裡的飛機已經在測飛行測試了。這是一種非常奇怪的情況，我們的設計流程都比傳統進度要快上一步，這就是我所說的打破常態。」

美國空軍選重T-7A，可能是看重它的機動靈活能力，T-7A具有V型雙垂尾，和大型前緣根部延伸部分，可在低速時提供靈巧的操控，並有高攻角飛行能力，使其能夠更接近現役的戰機性能，這對沒有雙座型的第五代戰機相當重要，因為當新進飛行員登上第五代戰機座艙前，他必須已經學會了一切。

詹式防衛網(Jane’s )美國埃爾比特系統公司(Elbit System)證實，他們已獲得T-7A教練機的子合約，將提供大面積顯示器（LAD）駕駛艙，和其他艙內飛控物品。從已公布的T-7A座艙圖來看，T-7A有一具大型抬頭顯示器與1片全數位觸控面板，這與F-35座艙配置相當類似。

(中時電子報)