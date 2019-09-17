桃園市消防局第三大隊組長李龍潭提醒民眾使用蚊香要小心。（甘嘉雯攝）

根據桃園市消防局統計，今年第2季（4月至6月）火災發生件數為262件，造成1人死亡，12人受傷，以建築物火災居冠，細分類別，以住宅火災為最多、其次是工廠，然而起火原因除以電氣因素最高，夏天民眾點蚊香或檀香案件有增多趨勢。

住宅火警 蚊香引燃有增多趨勢

夏天由於蚊蟲多，民眾除使用插電式電蚊香外，鄉下地區仍以點蚊香為主，消防局第三大隊組長李龍潭表示，從發生火警住戶中詢問，得知晚上睡覺前點蚊香，會放置於紙箱上；也有人點檀香時下面墊紙並放在桌上。

李龍潭表示，家中點蚊香、檀香，應將蚊香、檀香固定在專用鐵架上，並將鐵架放置在瓷器盤上或金屬器具內，使用時注意遠離窗簾、床單、 蚊帳等可燃物，並與家具、床鋪保持距離，以防止床上或懸掛的衣物、床單落到蚊香上。

另外，火災起火原因第一名的電氣因素，若以電氣種類分，則以家電產品最高，包括除濕機、電暖器、電視機、冷氣機等，其次為配線組件，指的為延長線、插座及開關，而電路配線為室內或室外配線，電氣設施則有電容器、馬達等物品。

李龍潭表示，電氣火災發生前都會有一些徵兆，如打開其他電器用品時，原本開啟的電燈出現變暗或閃爍，代表家中的電線不是過載、就是接線有鬆脫情形，而插插頭或拔插頭時會出現火花，代表插座之接點有鬆脫情形，而如果摸到電線發熱，代表電線有缺陷或電線的規格不對，可能電線太細； 保險絲經常故障，這是發生電氣火災的重要前兆，燈泡如果經常燒毀，代表電力的供應與燈泡規格不合

電氣火災中兩個最主要的原因是插頭鬆脫及過載，預防電氣火災，第一是插頭一定要插好，第二是避免電過載。

(中時 )