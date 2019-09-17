不少女性都有經痛問題，大部分的人都會認為經痛與飲食有很大的關係，YouTuber「白癡公主」最新的影片針對經痛的問題訪問了榮總婦產主治醫生黃本湘，他指出，吃冰對於經痛的影響，正面、反面的報告都有，沒有一個能讓雙方信服的答案產生。不僅如此，他也提出客觀數據來顯示女性經痛時的子宮腔內壓力能比生產時還高3倍！

黃本湘表示，經痛和吃冰、巧克力這些飲食習慣的關聯在研究報告方面有正、反說法，所以根本無法說出一個正確答案。但有人說可能與「熱量」有關，熱量比較穩定的話，相對會比較不痛。若是在減肥的人，有一餐、沒一餐的進食，經痛的程度會因此增加。

另外，黃本湘也以一個客觀的數據說明經痛究竟有多痛，量血壓時收縮壓大概是100mmHg、孕婦生產時每次陣痛大概是80-100mmHg，而女性月經來時，子宮腔的壓力能高達300-400mmHg，所以有些人在經痛時，疼痛程度會比生產時候的壓力再高3-4倍，但每個人的感受程度還是會依體質不同有落差。

黃本湘提到，25歲之前發生經痛稱為「原發性的經痛」，指的是它並沒有長肌瘤或是子宮內膜異位症，因為在月經來時，子宮內膜都會有高量的前列腺素分泌，它的好處是可以較快速的將經血排出。但若是25歲後發生經痛，就要注意是不是有像一些子宮腺肌症、內膜異位症或像子宮肌瘤等婦科腫瘤相關症狀。

白癡公主訪問婦產部醫師。（摘自YouTube《白癡公主》）

(中時電子報)