嘉義歡喜財神廟9月8日熱鬧舉行安座登龕大典，中埔鄉長李碧菁、在地知名的「諸羅山人」行政院顧問方寬銘教授、縣議員羅士洋、陳柏麟及中埔警分局長顏偉丞等貴賓均與會祝賀，該廟同時舉行台灣歡喜希望慈善會的成立大會，與嘉義縣智障者家者協會簽訂5年的長期合作援助方案，讓與會的「嘉星兒」與家長歡笑歡樂一整天。

因應數位崛起的新商戰時代，提供企業征戰全球及個人「在家打拚、在嘉發財」的正道信仰，歡喜財神廟特別以台灣和地球做為園區設計元素，打造了入口的台灣站起來的雕塑、八卦型的台灣元寶許願池和文武財神殿的世界各國貨幣，另外財神金殿裡有「台灣賺世界」的招財元寶結緣品，在在都希望香客能心存台灣、立足台灣，大賺世界的錢。

慈善會理事長胡朝枝與嘉星兒理事長李元豊簽訂5年支援合作方案。

該廟同時向內政部申請成立「台灣歡喜希望慈善會」，邀請所有信眾加入行善全台灣的行列。8日正式舉行慈善會的成立大會，為關懷嘉義喜憨兒，慈善會並與社團法嘉義縣智障者家長協會簽訂長達5年的支援合作方案，每月捐贈200斤白米、採購1萬元餅乾水餃及捐贈電腦教師鐘點費，5年總金額約壹百萬元。為感謝慈善會的義舉，智障者家長協會理事長李元豊特別安排「嘉星兒」表演，並由嘉星兒代表頒贈第一張感謝狀給該慈善會，整個活動特別溫馨感人。

慈善會理事長胡朝枝強調，未來除了設立「白米行善團」，希望能在中埔鄉長李碧菁、中埔警分局長顏偉丞和縣府社會處的協助下，針對中低收入戶、獨居老人及弱勢團體等，發放白米、物資之外，也計畫在中埔鄉設置「中埔小太陽」獎助學金，提供各國中小學品德優秀的學生，讓他們都能像小太陽一樣「發光發亮」，照亮家庭、照亮學校，也照亮台灣！

嘉星兒頒贈感謝狀給胡朝枝，讓現場掌聲不斷。

(中時電子報)