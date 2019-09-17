台北市政府研擬「取消」捷運電子票證轉乘的8折優惠，台北捷運公司今（17）日於市議會工作報告中證實，將「調整」票價，將優惠回饋給高忠誠的旅客。對此，選區位於淡水、八里的立委呂孫綾強烈呼籲，交通部、新北市府能夠在董事會中，協助反映北北基桃民眾通勤運輸的實際需求，絕不能貿然取消此項優惠。

呂孫綾指出，北捷系統串聯整個北北基桃地區，服務人口超過1,000萬，每日平均使用已經突破200萬人次，民眾早已習慣以北捷當作通勤、就學最重要的交通工具，可說是整個大台北地區的交通命脈，若台北市政府取消電子票證八折優惠措施，除了衝擊北北基桃民眾的心理，也勢必影響民眾搭乘捷運的意願。

呂孫綾分析，台北捷運公司的前三大股東，包括台北市政府、交通部和新北市政府，分別佔有73.75％、17.14％、8.75％的股權，董事席次15席，交通部占有2席，新北市僅有1席，其餘12席皆由台北市政府指派，所以台北市政府對於北捷的票價訂定與營運方式，具有完全決定的權利。然而，呂孫綾仍特別呼籲交通部、以及新北市府，能夠在董事會中，協助反映北北基桃民眾通勤運輸的實際需求，絕不能貿然取消此項優惠。

呂孫綾強調，大眾運輸的目的，就是為了降低私人運輸工具，提供公眾便利、可負擔的交通方式，也請台北捷運公司考量企業本身存在的意義與社會責任，吸引鼓勵更多民眾搭乘捷運、提升服務效能，避免再走回倚靠私人運具的老路。

(工商 )