▲國姓鄉搶成功推船系列活動，20日起將在國姓鄉隆重登場。（楊樹煌攝）

▲國姓鄉搶成功系列活動晚會中將有精彩的電音三太子表演。（楊樹煌攝）

▲國姓搶成功活動記者會，有埔里、國姓、魚池與仁愛鄉共組4鄉鎮聯盟，由右至左為國姓鄉長丘埔生、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、仁愛鄉長特助楊陞義。（楊樹煌攝）

▲首創國姓搶成功的泰雅渡假村總經理李吉田，鄉公所將頒贈「搶成功」紀念匾額以表感謝之意。。（楊樹煌攝）

今年適逢921大地震20周年，國姓鄉公所特別規劃「地震20周年蛻變」的社福有愛、客家采風、大愛學區及亮麗產業4大主軸系列活動，並將「國姓搶成功」活動提前至9月20、21、22日辦理，以見證災後重建重生的活力與成果。

國姓鄉長丘埔生指出，「國姓搶成功」是在2001年由當時國姓鄉長李增全與泰雅渡假村總經理李吉田，基於為重振災民士氣、告慰罹難者，創辦「國姓搶成功之夜祭」，成為首屆的國姓搶成功活動。

由於搶成功活動，有豐厚的獎金與米糧，每年都吸引來自各地民眾和鄉內各村里社區組隊參加，形成921震災後年年都舉辦的重要賽事，而且1年比1年盛大。

今年更是吸引67隊踴躍報名參與，丘鄉長也特別感謝泰雅總經理李吉田為了協助國姓鄉災後心靈重建，每年都竭盡心力的付出與幫助國姓鄉，今年在9月21日祭祀會場鄉公所將頒贈「搶成功」紀念匾額給李吉田以表感謝之意。

丘鄉長並指出，今年「921震災20周年蛻變」系列活動，本五起將邀埔里、魚池、水里、竹山、南投等地民眾參與推船競賽，日本宮城縣栗駒山地質公園與九份二山國家地震紀念地將簽署姊妹園區備忘錄，並進行推船友誼賽，歡迎大家來客庄觀賽，感受震後蛻變喜悅。

今天在活動記者會中，埔里鎮長廖志城並提議，埔里、國姓、魚池與仁愛鄉共同組成4鄉鎮聯盟，透過跨區域聯盟合作，共同來繁榮大埔里地區。

廖鎮長說，鄉鎮聯盟讓4鄉鎮彼此像兄弟般，發揮正身、護龍的功能，大家共同守護這個大家庭；魚池鄉長劉啟帆也認為，國姓鹿茸產業與魚池紅茶產業彼此結合，一定能創造經濟奇蹟；代表仁愛鄉長吳文忠出席的特助楊陞義，也期待透過相互拉抬繁榮原鄉。

(中時 )