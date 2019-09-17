貓裏喵、節電大使阿光啟動苗栗星光電影院

苗栗縣政府推動節電工作有成，連續5年獲「節電優良縣市」肯定，今年獲節電績優縣市殊榮與獎勵金500萬元，且參與經濟部舉辦的村里節電大車拼方案，共有187個村里獲獎。縣府持續推動節電政策，加碼辦理3場星空電影院，首場將於21日登場，邀請親子關燈外出，節能減碳欣賞電影。

為推動縣內節電工作，縣府除培育48位志工投入節電行列、邀集相關局處、專家、NGO團體等單位代表參與節電會議，商討推動方向及策略，並提供40處服務業及學校「專業節電診斷輔導」、辦理服務業及住宅各式「節能設備汰換補助」，並以30場校園節電短劇、節電宣導專車巡迴推廣、星空電影院暨園遊會活動及變電箱節電彩繪競賽等，扎根節電知識。

17日苗栗縣長徐耀昌等人為星空電影院揭開序幕。工商發展處長黃智群表示，星空電影院廣受歡迎，今年邁入第3年將於21日、28日及29日，分別在頭份市綜合運動公園、苑裡鎮慈和宮停車場以及苗栗縣政府前廣場登場，挑選老少咸宜的「玩具總動員2」、「小小兵」及「動物方城市」電影，並安排節電闖關、抽獎等活動，邀請民眾關閉家中電源、走出戶外享受親子時光。

徐耀昌指出，近年來透過多元節電宣導政策，苗栗節電排名為全國非六都縣市第4名，縣內人均用電量更低於全國平均值8.71％，攜手民眾節能減碳成效顯著，將持續扎根節電教育，一起節能減碳守護地球。

(中時 )