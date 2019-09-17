小鎮藝術節，將讓集集遍地開花。（廖志晃攝）

集集小鎮藝術節，阿公阿嬤熱情相挺。（廖志晃攝）

「集集大地震」20周年，國立彰化生活美學館策畫的「小鎮藝術節─集集生活逗陣行」，將於9月21、22、28及29日，在集集火車站前廣場舉行，將由專業藝文團隊接力演出，好戲連台；「逗鎮巡遊演」節目，則將擴展到樟腦出張所等景點演出。

國立彰化生活美學館館長尹彙武表示，今年以「集集生活逗鎮行」為主題，演出偶戲、馬戲、現代舞蹈、國樂兒童音樂劇、原住民歌舞、客家曲藝、兒童劇團、祥獅舞藝等，共有29個優秀藝文團隊，及42個社區文創手作市集、社區藝文展覽，以小鎮藝術節做為社區營造與村落文化主軸，邀請民眾體驗豐富的藝文饗宴。

集集鎮長陳紀衡表示，今年特別的亮點是除了主場之外，新創「逗鎮巡遊演」將帶領民眾從集集火車站出發，分東、西路線，規畫與地景、產業結合的巡遊演出，邊走、邊看、看見震央集集，展現蛻變重生的生命力！9月21日晚上7點，小鎮藝術節在集集火車站開幕；7點半在武昌宮舉行點燈祈福儀式。

「小鎮藝術節─集集生活逗陣行」，相關詳情可至集集鎮長「陳紀衡 Welcome to Jiji,Taiwan」、「小鎮藝術節」FB粉絲團或「國立彰化生活美學館」官網查詢。

(中時 )