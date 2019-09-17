「台灣特殊的地質條件和地緣政治情境，這座島嶼本身便可以當作縮影，總結了整個地球所面臨的問題。」2020台北雙年展策展人布魯諾．拉圖與馬汀．圭納如是宣稱，希望以藝術策展的手法與內容，反思在賴以求生的「土地」與法律情感上認定的「領土」間的差距，會產生並解決隨之而來的外交碰撞。

2020台北雙年展將以「你我住在不同的星球上：外交新碰撞」為主題，其中「外交」、「星球」將是關鍵字，期以這樣的策展議題帶進各領域的新觀眾，台北市立美術館館長林平表示：「視覺藝術不只是審美的物件生產，而是要啟發人心，改變人和世界的關係。」

對於本屆台北雙年展的議題，林平指出，並非只提出「你看看你們闖了什麼禍」這樣的數落，而是應有積極的行動方案，去問「我們該怎麼收拾這爛攤子」，兩位策展人布魯諾．拉圖與馬汀．圭納，雖都來自歐洲卻分屬不同世代，林平觀察「老少配」的互動，至今已產生許多嚴肅的辯論與對話。

拉圖分享策展理念時以一張法國1830年的繪畫為例，畫中眾人載歌載舞，但畫面下方卻是即將噴發的火山，「雖是1830年的圖，卻是今日很好的比喻！」拉圖並指出，生態的危機沒有讓不同國家更易凝聚，他以G7會議上談到氣候議題時美國總統川普的缺席為例，「像是不住在同一個星球」，希望這樣的雙年展議題，一方面正視全球的這一斷裂，一方面希望台灣的藝術家、科學家等不同領域的人共同思考、解決這樣的斷裂。

圭納以國外的藝術計畫為例，「一些藝術計畫中所排出的二氧化碳，例如藝術家搭機所產生的二氧化碳如何處理？」他指出目前國際上有不少這樣的討論，雖也提出「碳補償」的作法，但實行起來並不容易，希望以演講、工作坊等方式，更緊密地結合在地藝術家對台灣的土地與資源思考，包括將進行太魯閣計畫，由藝術家張永達與國外科學家共同駐村，進行觀察與記錄。

林平指出，2020台北雙年展主題希望讓世界看見台灣的獨特性，且將展覽形式和內容在此次策展中合而為一，例如將邀請學子舉辦協商劇場，從新思考行為模式及我們所擁有的資源，讓議題得到深入的實踐與反思。

(旺報 )