市府經發局曾進行活絡博愛商圈活動，而於19日還要推動參與式預算說明會及提案工作坊，邀請民眾集思廣益。（市府經發局提供／甘嘉雯傳真）

博愛商圈內有許多老店，市府於19日要推動參與式預算說明會及提案工作坊，邀請民眾集思廣益。（市府經發局提供／甘嘉雯傳真）

桃園區博愛路臨近桃園市最負盛名的景福宮，為桃園發展最早的商業街區，又稱為桃園的西門町，造就附近傳統嫁妝、金飾、皮鞋等店家聚集的商業規模，也是桃園人生活的娛樂、遊逛的主要記憶，但商圈沒落，市府經發局將於19日將進行「桃園博愛商圈特色推廣計畫」參與式預算說明會及提案工作坊，邀請民眾集思廣益「復興老街」。

老桃園人都知道，景福宮也就是俗稱的大廟是過去桃園最繁榮的區域，但隨著商業開發、都市發展，讓商業活動向外轉移，也讓「老城區」沒落，2015年地方創立「博愛特區文創商業發展協會」，今年還以「古城區創生記─逗陣好生意」計畫，振興商圈獲得經發局補助，就是希望能重現往日榮景。

經發局表示，「桃園博愛商圈特色推廣計畫」參與式預算說明會及提案工作坊，民眾隨機分組並由各組桌長引領各組主題討論，透過參與民眾互享溝通、討論、腦力激盪的過程，提出符合主題的提案策略，各提案將由公民投票來決定推行方向。

過去博愛商圈曾建立對話空間、設立文創商品示範店，引入桃園文創微型店家進駐，開設3層樓獨立旗艦店結合青農有機產品，這次希望更多民眾參與，大家腦力激盪，重新找回過去盛況。

(中時 )