前總統馬英九今天在臉書強調台索斷交的關鍵在兩岸，批評蔡總統如果還是執迷不悟，只知譴責大陸，不知檢討自己，未來只有頂著「斷交總統」之名，走入歷史了。 總統府發言人丁允恭反嗆馬英九，作為前任元首，不團結一致對外，反而為中國以外交挾制台灣民主的圖謀助威，令人遺憾。

馬英九今天在臉書表示，蔡總統9月9日才接見索國外長，7天後就斷交。現在我國邦交國只剩16國。蔡總統執政3年4個月，丟了6國，已追平陳水扁總統8年斷交6國的紀錄。

他說，這次斷交，美國副總統、國務卿都出面勸阻索國，盛情可感，但都徒勞無功。因為問題的關鍵在兩岸關係根本性出了問題，美國也幫不上忙；兩岸沒有「九二共識」，就沒有「外交休兵」，就很難挽回邦交國變心。

對馬英九有關索國斷交相關評論，丁允恭表示，馬前總統自己都很清楚，斷交的元兇就是中國的威逼。中國威脅台灣民主、破壞區域穩定的行徑，也受到國際社會的譴責。

他批馬，值此時間點，馬前總統作為前任元首，卻未能捐棄政黨鬥爭的思考、團結一致對外，反而為中國以外交挟制台灣民主的圖謀助威，令人遺憾。

丁允恭也表示，鞏固邦交、發展外交的目的，是為了鞏固國家主權、提升國家安全。馬政府時期，屈從「一個中國」的九二共識，造成台灣實質上國際地位與國家安全的倒退，卻也未能阻止甘比亞斷交的發生，不但沒有實質利益，更是捨本逐末、誤國誤民的行為。

(工商 )