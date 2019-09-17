台中市政會議17日移師至梧棲區舉行，當地里長反映說，第7公墓要進行遷葬，但梧棲、清水及沙鹿公有塔位卻不夠，祖先骨頭沒地方擺放情何以堪，痛批是名副其實的「死無葬身之地」。台中市民政局表示，會編列預算增建塔位，目前先暫時借塔放置，待明年完成後再遷回。

梧棲永寧里里長、梧棲里長聯誼會會長李皆得指出，梧棲第7公墓大約有700門墳墓，10月20日前要完成遷葬，目前尚有300門未遷葬，近期接獲居民抱怨指清水、沙鹿及梧棲納骨塔均已無塔位，祖先骨骸苦無地方擺放。

名副其實「死無葬身之地」！李皆得表示，目前梧棲納骨塔空間不足，無法再增加塔位，清水及沙鹿納骨塔尚有空間，但卻沒有建置足夠塔位，放置私人納骨塔費用又高昂，希望民政局趕緊增建塔位，讓往生者或被遷葬者都能安息。

民政局長吳世瑋表示，由於經費不足致塔位不足，明年會編列預算，目前將先協助借塔擺放；生命禮儀管理處長劉振村指出，清水及沙鹿納骨塔尚有共計1萬3000多個塔位空間，待塔位完成後，民眾即可遷回安置。

(中時 )