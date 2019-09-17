新北市政府17日在坪林區舉辦全國茶菁採摘技術競賽，來自全台80名選手齊聚拚技藝。（葉書宏攝）

新北市政府17日在坪林區舉辦全國茶菁採摘技術競賽，來自全台80名選手齊聚拚技藝。（葉書宏攝）

新北市政府17日在坪林區舉辦全國茶菁採摘技術競賽，來自全台80名選手齊聚拚技藝。（葉書宏攝）

新北市政府今（17日）在坪林區舉辦全國茶菁採摘技術競賽，來自全台80名選手齊聚拚技藝，除了拚比採茶速度，也競爭採後的茶菁品質及茶樹的整齊度，透過競賽建立最佳採摘模式，地主地主隊坪林包辦冠、亞軍，將獎項留在新北市。

全國茶菁採摘技術競賽今年邁入第2屆，首次由新北市政府主辦，並選定於新北市坪林區鬍鬚茶園舉行，新北市副市長吳明機17日上午代表市府鳴笛宣布競賽開跑。

來自全台80名選手需於1小時內採摘茶菁，並依茶菁重量、茶菁品質及茶樹採摘面整齊度3項標準評分，由評分高低選出冠軍（1隊）、亞軍（2隊）、季軍（3隊）3項獎項得主，其中地主隊坪林包辦冠、亞軍。

另外，競賽後的茶菁也將作為由行政院農業委員會茶業改良場文山分場所舉辦「全國製茶技術競賽」的賽會原料。吳明機表示，茶的技藝除了大家熟悉的製茶流程，採收的部分也是門學問，目前茶菁採摘的方式有手採跟機採兩種方式。

吳明機提到，大部分的茶區都陸續改成用機採來節省採茶工的人力，也讓採茶技術漸漸失傳，透過辦理採茶技術競賽，來提收並傳承傳統手採茶技藝，期許能帶動全台各茶區的茶菁採摘更為精緻，對台灣茶產業與品質提升有全面性的助益。

坪林區農會理事長王成意強調，2011年起舉辦至今的「全國製茶技術競賽」，新北市連續8年奪下冠軍，其中6位冠軍就出自坪林，代表坪林不論是製茶技術還是茶葉品質都是技冠全台。

王成意表示，俗話說「北包種、南烏龍」，新北市除了是包種茶的發源地，坪林區又是北部最主要的包種茶生產地，能在坪林區舉辦採茶技術競賽具有相當大的意義。

(中時 )