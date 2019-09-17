台北市立動物園旁的「Zoo Mall」基地閒置多年，前年拍板作為生態園區，北市府投入500萬進行前期規畫，並召開多場說明會，原定2025年完工，不料今年發現部分用地被納為捷運南環段用地，開發計畫遙遙無期，傳出市長柯文哲為此大發雷霆，北市府教育局表示， 將重新修正計畫書內容。
對此，柯文哲今天早上受訪坦言，自己確實對該案進度發脾氣，因公務員總是分工不合作，各局處有任何問題都應在跨局處會議中提出，否則就會被K。
北市教育局主祕陳素慧表示，前期規畫預算為500萬元，去年5月送入市長室報告，市長裁示需納入公民參與元素，後續也舉辦10多場地方公聽會，現因應捷運南環段與東環段工程，將重新修正計畫書內容。。
陳素慧指出，生態園區規畫案中包含劇場、旅館、文化展覽館等，現在考量捷運工程路線， 將會重新修正計畫書內容，但細節仍需與捷運局進一步討論。
(中時 )
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