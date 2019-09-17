中國羽球公開賽宣傳影片。

現任羽球女單世界第一、中國羽球公開賽女單第1種子山口茜，今天第一輪面對世界排名第33的俄羅斯選手柯塞茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya），意外以22：20、17：21、22：24落敗出局，連兩站賽32強就出局，也給了寶島一姐戴資穎追分機會。

戴資穎目前世界排名在第4名，這星期的中國公開賽是她反攻好機會，現在女單世界前三名山口茜、陳雨菲和奧原希望在去年中國公開賽至少都有4強，首輪爆冷出局的小戴，今年只要有8強以上，世界排名積分就有進帳。

天助人助，首輪賽事明天才登場的戴資穎，今天就先收到山口茜首輪落馬的消息，7月份連續在超級1000系列印尼公開賽、超級750系列日本公開賽接連封后的山口茜，一舉重登世界球后寶座，但接下來傳出腰部受傷，世錦賽首輪64強賽輪空，次輪32強卻兵敗新加坡楊佳敏，短暫休息一段時間後，山口茜在中國公開賽重新出發，今天卻是第一輪就掰掰，戴資穎若能晉級到決賽，至少拿到1萬零200分，就有望超越山口茜。

今天不只山口茜中箭，前世界球王、丹麥好手安塞龍（Viktor Axelsen）也爆冷結束大陸常州之旅，他跟山口茜一樣在1局領先下遭到對手逆轉，比數21：10、14：21、16：21。

(中時電子報)