周姓陸生原本和在台的羅姓叔叔保持聯絡，但因故失聯十多年，日前中秋節時，周男想要找尋叔叔團圓。他靠著1張寫有名字的照片尋求警方協助，員警獲知後，查出叔叔居住範圍，挨家挨戶詢問，順利助2人團圓。

龜山警方表示，來自大陸廣西的20歲周姓陸生，在台北就讀大學，來到台灣時，原本就有想過要找失聯10多年的羅姓叔叔，但人生地不熟，多次尋找都未有進展。今年中秋節前夕，格外想念叔叔的周生，依稀記得叔叔住在龜山，他便獨自到龜山派出所，拿著1張寫有叔叔名字的照片，向警方尋求協助。

龜山員警獲報後，認為是好事一樁，於是利用警訊系統查詢，研判叔叔可能住在自強西路，因此拿著照片前往自強西路，因照片年代久遠、模糊不清。員警起初詢問多位民眾，都沒人有印象。但員警堅持下，問了10多戶，終於找到羅姓叔叔。員警上門時叔叔還嚇一條，經過員警說明，才知道多年未聯絡的姪子就在派出所等他，連忙趕到派出所，2人也順利團圓。

(中時 )