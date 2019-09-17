經濟部配合擴大秋冬國旅，加碼補助200元夜市抵用券，遊客入住指定旅宿完成手續就可領取，全台有83處夜市，南市就有15處，但南市著名的武聖、大東夜市都沒入列。（台南市市場處提供／莊曜聰台南傳真）

經濟部為配合擴大秋冬國旅，加碼補助夜市抵用券，只要入住有參加交通部觀光局優惠活動的旅宿業，並登錄補助系統、通過檢核後，每房就可加碼領取夜市抵用券200元，全台有83處夜市適用，台南市就占了將近2成，共有包含花園夜市在內的15處夜市可使用，台南市經濟發展局呼籲民眾把握機會，快來台南遊玩，吃夜市美食。

經濟部祭出「200元夜市抵用券」，目的就是在刺激國內旅遊，夜市抵用券適用範圍則限定在各縣市政府登記或列管有案的夜市使用，因此經濟部公布的名單中大部分仍集中在六都，其他縣市大多以外來客較多的觀光夜市為主，其中台南市與高雄市最多，各占15個，「來南部迺夜市」正夯。

南市經發局指出，民眾配合活動旅宿業辦理入住後，就可領取已蓋旅宿業住宿章的抵用券，面額是4張50元共計200元，前往配合夜市消費時，須確認攤商有張貼「歡迎使用夜市抵用券」識別貼紙攤商，抵用券才能使用，且不得兌換現金也不能找零。

台南市適用的15處夜市分別為白河區長安路、國泰路、鹽水、學甲、佳里、仁德區後壁厝、永康區復華、鹽行、中興里、新市夜市、官田區隆田、六甲夜市、安南區安南、樺谷、北區花園夜市等，有眼尖的網友發現南市著名的大東、武聖夜市均未在列，有些地區也不只有一場夜市，遊客可得認清位置以免白跑一趟，詳細申請、使用方式及名單可到臉書經濟部「台灣夜市go」粉絲專頁查詢。

(中時 )