南投縣長林明溱今17日前往國姓鄉南港村九份二山、長豐村及北港村等多處道路會勘，實地了解道路狀況，聽取當地民眾意見。其中九份二山上的龍南產業道路因年久失修，路況差且路幅狹小，縣府已設計發包將拓寬，以讓當地農產運輸及觀光遊客行車更安全。

縣長會勘行程，立委馬文君辦公室主任潘標宏、縣議員王彩雲、林芳妤、國姓鄉代會主席林東漢、南港村長洪永鎮及多位當地民眾都到場關心，並期待道路盡快完成拓寬。

林縣長表示，龍南產業道路為南港路支線，是九份二山附近農產運輸及遊客賞梅觀光旅遊要道，且當地還有許多新興的露營區，車輛出入頻繁，將拓寬為4米道路，目前此案已經設計發包，完工後將可有效提升道路品質，確保用路人行車安全。

林縣長一行也前往長豐村東三巷會勘巷道中的排水溝阻塞問題，林縣長會勘後當場責成縣府工務處盡快施工改善，將針對降低路面重鋪及加寬排水溝等工程進行施作改善，免除民眾淹水之苦。

(中時 )