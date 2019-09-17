西拉雅國家風景區管理打造「大內小賣所」，未來內部空間將展示酪梨產品、酪梨藝術及相關旅遊資訊，也請來藝術家教長輩製作酪梨造型手工毯。（西拉雅國家風景區管理處提供／莊曜聰台南傳真）

台南市大內區是全台最大的酪梨產地，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處以此特色做為發想，結合社區與藝術團隊，選在龍貓彩繪村一處土角厝打造全新的觀光景點，並以「大內小賣所」為名，9月開始動工，最快年底前就可以完工啟用，大內小賣所的空間將展示酪梨產品、酪梨藝術以及相關的旅遊資訊。

大內小賣所的位置就在龍貓彩繪村入口處，是社區中一間廢棄的閒置老建物，西拉雅風管處請來有村藝術團隊以及在地的石子瀨社區酪梨文創坊，除了活化空間，也要打造一處兼具社區產品展示銷售、讓遊客與地方互動的平台。

西拉雅風管處指出，為了凸顯大內酪梨產量第一的地方特色，大內小賣所的牆面將以酪梨意象為主，日前也請來藝術家王薰苹帶領10多位平均70歲以上的社區長輩，以手工方式編織出21種酪梨品種的造型羊毛毯，這些作品未來都會成為小賣所內的展示品，也希望發展成社區的新文創品。

目前整建工程正如火如荼地進行中，團隊從清理堆置雜物、整修簡陋空間做起，並強化建物的結構與內部格局，原本頹圮的土角厝已經變得乾乾淨淨，開始有點雛形，預計在年底前就能完工，成為新的景點，讓來訪遊客除了龍貓公車站外，還能透過小賣所認識大內農產特色。

(中時 )