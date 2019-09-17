鄉林建設預售案「鄉林天韻」，獲很多科技新貴青睞。（盧金足攝）

74線快速道路旁重大建設密集，看好交通利多帶來發展潛力。（鄉林建設提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕上任，繼水湳經貿園區國際會展中心、中台灣電影中心陸續開工，「台中綠美圖」也於16日動工，為74線快速道路沿線大型建設再添一筆世界級地標；鄉林不動產研究室指出，74線快速道路旁重大建設密集，看好交通利多帶來發展潛力，吸引不少建商包括鄉林、寶輝、龍寶、富宇、華相、親家等建商，陸續規畫地標型新建案，在建設願景與比價效應下，北屯區CP值高，尤其14期市地重畫區在明年配地後，將點燃推案爆量，帶來新一波移民潮與人口紅利。

全國最大的「圖書館與美術館」雙館共構設計的水湳經貿特區「台中綠美圖」動工，鄉林不動產研究室指出，台中洲際棒球場為中心點的10分鐘車程同心圓區域內，不僅重大建設密集度最高，更完全涵蓋交通便利、運動休閒、自然人文藝術等三大特色，為台74沿線與14期重劃區的房市添柴火，可望從原本的蛋白區翻身為新興蛋黃區。

鄉林建設副總經理方偉民指出，潭子與北屯交界地區，因交通建設快速，吸引不少購屋族的關注，除了台74線為開車族帶來快速便捷之外，豐原到大慶的台鐵高架化新增5個通勤站，為通勤族節省許多時間，發展性相當大。

鄉林建設在潭子中山路的預售案「鄉林天韻」，工程已施做到4、5樓之間，預計明年第4季完工交屋。今年中秋節3天連假採預約賞屋制，客人很多科技新貴，經多方比較，回籠客不少，連假創下成交佳績，其中跨區購屋占一半，預計年底前完銷。

鄉林不動產研究室指出，水湳經貿園區包括中央公園、水湳國際會展中心、中台灣電影中心、水湳與中科東向銜接道路(40M-11號道路) 、國際健康產學研究園區等重大建設與規劃，均已陸續開工。

大台中重大建設陸續啟動，台鐵豐原到大慶站高架捷運化，台74線中彰快速道路延伸大里霧峰到國道三號，明年底將全線通車的台中捷運綠線，水湳經貿園區開發，第14期市地重劃區等，幾乎集中在人口最多的北屯區與西屯區，洲際棒球場就座落在大台中正中心點。

鄉林不動產研究室指出，14期重劃區及11期洲際運動園區、占地254公頃水湳經貿園區，串聯北屯與西屯兩大生活圈，而水湳經貿園區大型建設陸續動工、到位，帶旺74線快速道路的房市起飛。

看好國道四號延伸到74線的快速道路匝道在明年完工啟用後，完成大台中環狀的交通拚圖，大幅縮短「北屯潭子豐原」及「水湳西屯中科」兩大生活圈距離，新興蛋黃區版圖成型，加速城鄉融合。

潭子在台74線通車、鐵路高架化，國道4號台中環線豐原潭子段在明年底將通車，豐原到潭子北屯距離近，房市加溫，新成屋單價紛紛超越25萬元，朝3字頭狂奔。

鄉林不動產研究室表示，即將通車的捷運綠線，沿線土地成本大幅墊高，許多購屋族轉向布局北屯、潭子與豐原，未來大台中房市最火熱的區域，北屯區洲際棒球場周邊與潭子頭張路一帶的14期重畫區建案受惠熱銷。

(中時 )