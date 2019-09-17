為促進互動交流，加強友誼合作，文化大學與台北市方濟中學17日在文大簽訂策略聯盟合作協議書，由文大校長徐興慶、方濟高中校長胡嘉強分別代表兩校簽約。未來兩校將基於平等互惠原則，共創造互利雙贏契機，並共同研討如何紓解少子化危機，刺激招生。

徐興慶在致詞時指出，今年方濟高中有88名學生來文大念書、數量不少。面對高教少子化危機，近年來各大學院校也在積極轉型，文大是創校五十七年的資深綜合大學，為了開創新局與特色，全校教職員卯足全力轉型拚招生與發展，例如9月16日文大即通過經濟部核定，成為台灣第一所社會創新組織大學。他解釋，社會創新組織的意涵就是要跟社會結合，學術不在僅是象牙塔，應該協助學生在大學期間，就有能力在畢業後即就業、活絡社會。

徐興慶說，過去文化大學不但獲卓越研究計畫，各項校務評鑑也都拿下優質成績，這兩年來積極推動跨領域教學，表現優異，成為全國十三所私校優久聯盟組織的觀摩學校。學生跨領域學習不但需要修習自己專業科系，還須加上第二外語與十二個跨領域學科，學生專業度更多元，未來才有機會成為企業搶手的對象。

徐興慶表示，文大目前在全世界有三百八十七所姊妹校，可望成為全國第一數量多的姊妹校大學。無論學生想短期留學或跨國交換，文大保證大三學生有機會出國留學，讓學生視野開闊。

胡嘉強則指出，很高興有這個機會能與優質的大學策略聯盟，文大近幾年來「越來越文化，教學內容越來越豐富」，也此因在北部，除了公立學校，文大也是很多學生的首選大學。

胡嘉強說，方濟中學老師有很多是文大畢業，文大畢業的學生不但會一直讓目己成長，教學更是自動自發、對學生關懷與用心，是方濟高中這幾年在少子化浪潮中仍能屹立不搖的主要原因。未來期盼透過與大學端合作的策略聯盟，實際嘉惠到高中端的學生，大手牽小手，透過雙方課程、社團合作，增進學校教學品質，創造兩校高峰。

(旺報 )