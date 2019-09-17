曾經在1997亞洲金融危機中突襲泰銖大勝、卻在港幣受挫的國際金融大鱷索羅斯(George Soros)，最近因香港反送中示威持續動盪，再度把目標轉向香港。港媒指出，索羅斯8月結合香港反對派幕後金主黎智英做空港股，再聯手策動顏色革命配合金融戰，卻因港交所電子交易嚴重故障而大敗，慘賠近百億。

香港《大公報》報導指出，香港社會動亂對經濟造成的影響引起國際金融大鱷索羅斯覬覦，從8月起在港股布下空單，僅8月13日港交所期貨及期權總成交量和小型恒生指數期貨成交量創新高，保守估計索羅斯曾於1998年一夥持有10萬張空單，這次預計不低於20萬張。

報導說，8月31日香港上街人數大減，港府9月4日又提出4大行動推動對話，令港股回升。索羅斯發現事與願違，5日開始大手筆拋出期指空單，企圖最後一搏。結果在毫無預兆的情況下，港交所電子交易系統5日出現嚴重故障，並暫停衍生產品市場交易。

港交所解釋稱，供應商提供的交易系統軟件出現了問題。但坊間傳出消息指港交所趁機獵殺「大鱷」，讓索羅斯出貨逃命變成被「關門打狗」。翌日恢復交易，港股繼續上揚，宣告索羅斯繼1998年後再度大敗，估計損失達24億港元(約合台幣96億元)。

報導說，索羅斯被稱為「顏色革命」的全球金主，一直對香港情有獨鍾。1998年做空失敗後，他捐款成立「開放社會基金會」，在多個國家和地區資助人權網站，其中也包括香港。索羅斯日前曾於美國《華爾街日報》刊文表示，他「對打敗當下中國的興趣超過了對美國國家利益的關心」。

報導認為，索羅斯選中的合夥人就是黎智英，數月來通過黎支持香港示威抗議，並煽動青年上街，目的是讓香港持續動盪，令香港金融市場大幅下挫或至崩盤，進而牟取暴利。因此，索羅斯再度把眼光對準香港，近期多家國際信評機構調降香港信用評級，就是重大的警訊，金融市場更須未雨綢繆，防範風險。

(中時電子報)