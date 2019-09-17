桃園市警察局保安警察大隊霹靂小組小隊長陳風烈13日配合刑事警察局、龍潭、八德分局等，前往新竹破獲改造槍械地下兵工廠，雙方互開近百發子彈。陳風烈遭子彈碎片擦傷頸部，但仍完成任務，警政署長陳家欽今天下午前往慰問，肯定第一線冒險犯難的精神。

警方表示，刑事局、龍潭、八德警方及桃園市保大霹靂小組，13日共同前往新竹縣新埔鎮義民廟附近鐵皮屋查緝新竹「風飛沙幫」，謝姓男子經營的改造槍械地下兵工廠，於當日凌晨霹靂小組幹員全副武裝，對地下兵工廠展開破門攻堅任務，歹徒持霰彈槍等拒捕，雙方短兵相接，開槍近百發。

後來順利犯嫌，還起出捷克製CZ75制式手槍1把、改造長槍2把、改造手槍5把、子彈123發及5台大型改槍機具和相關改造工具，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移請臺灣新竹地方檢察署偵辦。

警政署署長陳家欽今天到桃園市警局保安大隊，展現力挺第一線執法同仁，肯定同仁冒險犯難打擊犯罪之精神與作為，有效強力壓制重大犯罪，特鼓勵員警能繼續為維護治安努力打拼，讓民眾享有平安幸福的生活環境。

(中時 )