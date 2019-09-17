蘆竹瑪莎拉蒂直衝貨車底下駕駛亡 驚悚畫面曝光

桃園市蘆竹區17日發生死亡車禍，1輛大貨車要從南崁路二段3號前左轉，過程中，僅見1輛馬莎拉蒂跑車高速衝撞貨車車體，整輛跑車衝到貨車底下，消防局於凌晨4點49分獲報前往搶救，跑車駕駛當場死亡，經酒測為0.995毫克，現場沒煞車痕。

警方調查38歲李姓男子酒後駕駛瑪莎拉蒂跑車，行經桃園市蘆竹區南崁路二段往桃園時，疑未注意1輛嘉里大榮貨運車從公司駛出，直接高速衝撞貨運車，

從曝光的畫面，只見跑車直接衝到貨車車底，沒有煞車，男子當場沒有呼吸心跳，送往林口長庚醫院仍不治。

(中時 )