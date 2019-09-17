蘆竹瑪莎拉蒂直衝貨車底下駕駛亡 驚悚畫面曝光 18:062019/09/17 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 跑車駕駛酒後駕車，卻直衝貨車底下，搶救後仍不治。（讀者提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘆竹瑪莎拉蒂直衝貨車底下駕駛亡 驚悚畫面曝光 桃園市蘆竹區17日發生死亡車禍，1輛大貨車要從南崁路二段3號前左轉，過程中，僅見1輛馬莎拉蒂跑車高速衝撞貨車車體，整輛跑車衝到貨車底下，消防局於凌晨4點49分獲報前往搶救，跑車駕駛當場死亡，經酒測為0.995毫克，現場沒煞車痕。 警方調查38歲李姓男子酒後駕駛瑪莎拉蒂跑車，行經桃園市蘆竹區南崁路二段往桃園時，疑未注意1輛嘉里大榮貨運車從公司駛出，直接高速衝撞貨運車， 從曝光的畫面，只見跑車直接衝到貨車車底，沒有煞車，男子當場沒有呼吸心跳，送往林口長庚醫院仍不治。 (中時 ) #跑車 #貨車 #南崁 #死亡 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 大貨車西濱挫鐵屎 6車輾過慘爆胎 17:072019/09/13 社會 海邊追月小貨車困潮間帶 父子對著嫦娥喊救命 16:052019/09/14 社會 台南七股3車連環撞 1死2傷 21:512019/09/14 社會 南崁溪鐵馬行煲親情 02:442019/09/15 生活新聞 3寶擺尾超車不當 貨斗撞車頭肇逃 11:272019/09/15 社會 國一林口段7車連環撞 7輕傷2重傷回堵3公里 08:272019/09/16 社會 國道1北上42.3連環車禍 事故排除 10:402019/09/16 社會 疑疲勞駕駛 男撞車致6傷 15:002019/09/16 社會 貨車轉彎過大磁磚瀑布狂瀉 騎士嚇到摔車 19:162019/09/16 社會 大貨車撞倒電桿 交通管制 霧社地區局部停電 17:012019/09/17 生活 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 蘆竹瑪莎拉蒂直衝貨車底下駕駛亡 驚悚畫面曝光 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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