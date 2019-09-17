鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統大選，國民黨基隆市黨部主委黃希賢17日拍攝影片表示，對於郭台銘願意視大局退出總統大選，他由衷表達敬佩。他指出，郭台銘當初重返國民黨的初衷，為看到社會動亂、經濟衰退、社會種種對立情況及執政當局對於目前施政上的不責任，才燃起對中華民國熱愛的心，想讓國家變好，才重投政壇。

黃希賢表示，自己從商界轉來任主委一職，對郭台銘的想法、處境很能感同身受，自己也親身看到種種無法想像的社會亂象。他也指出現今社會局勢，並非非常樂觀，對於人民的自由過度解釋，而沒有考慮到法治及社會秩序的平衡。

黃希賢還說目前社會狀況造成每個人都想改變，更指出這就是高雄市長韓國瑜獲得廣大支持的原因。他再一次重提對郭台銘的敬佩，並呼籲全國支持郭台銘的「郭粉」，回歸國民黨，支持市長韓國瑜，讓國民黨黨內大團結，為國家的未來一起打拼。

(中時 )