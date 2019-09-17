倪姓男大生停在路邊休息等候騎在後方的倪父，不料遭郭男所駕汽車從後方撞擊，造成倪姓男大生顱骨碎裂、髖部脫臼、右股骨骨折。（翻攝照片／吳建輝彰化傳真）

去年7月發生在彰化139縣道的死亡車禍，年僅21歲的交通大學倪姓大學生遭撞死，肇事郭男不顧自身輪胎爆胎還冷血逃逸，倪父、倪母因此向郭男提出精神賠償、撫養費及喪葬費用21餘萬元，今彰化地方法院民事判決准許全照原告賠償請求，死者父母各得千萬賠償。

去年7月29日與父親一同前往彰化139縣道騎自行車的倪姓男大生，停在路邊休息等候騎在後方的倪父，不料遭郭男所駕汽車從後方撞擊，造成倪姓男大生顱骨碎裂、髖部脫臼、右股骨骨折，而肇事郭男不顧自身輪胎爆胎還冷血逃逸，倪男送往醫院急救後扔宣告不治，事後警方從現場掉落的車廠標誌循線追查，查出郭男涉案。

判決書指出，倪男父母含辛茹苦將兒子栽培長大成人，盼完成學業後能成家立業、娶妻生子，卻驟失愛子，且倪父當天與兒子一起騎車運動，卻見孩子在自己面前遭此橫禍，被告敬畏救護，反駕車逃逸，且被告於事件發生後均未表達歉意，令被害人父母無法接受。

判決書也指出，郭男辯稱自己僅國小畢業、之前月收入僅2萬餘元，遭收押後無工作收入，僅靠每月1萬7千餘元勞退金、名下無不動產、存款約50萬元，家中尚有4個小孩，原告請求1000萬元精神撫慰金實屬過高，請求酌減為80萬元。

不過法官認為，被害人對第三人負有法定撫養義務者，加害人對於該第三人亦應負損害賠償責任，依霍夫曼計算法，原告請求有理，扣除200萬元強制險理賠後，判被告郭男須賠償倪父10,488,698元、倪母10,447,037元，及21餘萬喪葬費用，准許原告賠償請求。

另刑事部分，二審經檢方提上訴，台中高分院依過失致死判1年10個月、肇逃致死3年6個月，應執行5年，比一審判應執行2年4個月還要重。肇事致死逃逸部分仍可上訴

(中時 )