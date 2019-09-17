◎郭不選會親自上陣？王金平回應有玄機

鴻海創辦人郭台銘昨深夜宣布不參選2020總統連署，立法院前院長王金平受訪表示，昨晚郭董有先打電話告知決定，並約今天上午到郭家會面，當面告知不領表登記，對於郭的決定充分尊重；至於郭不選是否改為親自上陣，王金平強調，「世事如棋，乾坤莫測」，一切隨著因緣走。

◎宏達電人事大地震 王雪紅卸下CEO

換人做做看！宏達電董事長王雪紅不再兼任執行長，由全球最大的電信業者之一 Orange電信前Consumer Equipment and Partnerships執行副總裁Yves Maitre接任，希望能持續衝刺全球智慧型手機與虛擬實境創新設計產品，這項人事案能否讓宏達電振衰起敝，各界高度關注。

◎吸塵器糾紛 消基會千字回嗆吳宗憲

藝人吳宗憲投資、德國海豚室內空氣及居家清潔系統爆出消費糾紛，消基會和台中消保官接獲上百件申訴，為此藝人吳宗憲16日開記者會怒斥「嫌貴不要買」，並直對手惡意競爭，消基會被其利用，消基會17日正式以千字文回應，質疑吳宗憲模糊問題，且提出四疑問，要求正面回應。

◎腸病毒拉警報 單周就診破2萬人

國內腸病毒輕症疫情持續上升，門急診人次攀高突破單周2萬人次、創下今年流行最高峰、也是5年來單周最多，嚴重疫情造成上周全台停課班級暴增到243班，其中幼兒園成了重災區達到194班。

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(中時電子報)