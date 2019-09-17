青埔教育基金會董事長張嘉郡（左）與長輩們開心共餐。（張朝欣攝）

土庫鎮老人福利協進會17日於土庫鎮第2老人會活動中心舉辦長青食堂揭牌活動，青埔教育基金會董事長張嘉郡與志工到場為長輩們做「芳療」服務，雲林縣長張麗善肯定各界對長青食堂的努力，同時感謝協進會配合政府，開辦長青食堂落實在地老化政策，共同建構雲林縣成為高齡友善的幸福城市。

雲林縣是農業的大縣，近年來隨著工商業發達，青壯年人口外流嚴重，雲林縣已是全國老化第2高縣市，是名實相符的老人縣，縣政府因此積極推動長青食堂，透過每周5天供應營養餐飲，提供長輩就近性社區照顧服務。

雲林縣長張麗善表示，截至2019年8月底全縣已有97處長青食堂，加上麥寮鄉公所自辦社區共餐服務，已有117處老人共餐據點，每日同一時間約有8800多名長輩在社區共餐，可見長青食堂是1項真正符合長輩需求的社區服務。

縣社會處長林文志指出，雲林縣政府持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做開端，結合其他各項老人福利措施，例如樂齡中心、長青學苑、社區關懷據點、日間托老、日間照顧、巷弄長照站等，全方位來照顧長輩。

面對雲林縣人口老化的問題，縣政府今年度亦大力推動社區整體照顧服務，目前全縣已有25個A級單位為失能者擬定並連結長照服務，177個B級服務提供各項長照服務，並有130處社區照顧關懷據點及巷弄長照站提供就近性服務。

(中時 )