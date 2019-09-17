鴻海創辦人郭台銘宣布棄選2020總統，衝擊台灣民眾黨立委布局，黨主席柯文哲原先盤算郭台銘當「母雞」，帶動立委選舉，並規畫北市議員徐立信競選北市第五選區（萬華、中正）立委，對決無黨籍現任立委林昶佐，怎料如今郭不選，徐立信對此呼籲，柯文哲應勇於承擔，若柯也不選總統，他就要再評估自己是否參選立委。

徐立信說，顯然明年大選，將變成藍綠對決的態勢，第三勢力的空間與話語權都大大被壓縮，除了柯文哲願意出來選總統，才能全力帶動第三勢力的立委選舉，因此希望柯文哲勇於承擔；即便當初親民黨主席宋楚瑜也知道明明選不上總統，但每逢總統大選仍要參選。

徐立信指出，若柯也不出來選，民眾黨是否能過5％的門檻都成問題，區域立委參選人一定全掛，他也將會再仔細評估，是否要參選。

「郭台銘退選，太讓人震撼！」他還說，目前只剩政黨推薦總統參選人的門票，只有親民黨和時代力量，相信支持柯的民眾，能諒解非常時刻，需向他黨藉門票選總統的苦衷，但他也坦言：「不過以柯文哲的直線式思考，恐怕也無法接受！」

(中時 )