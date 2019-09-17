民眾日前生活中常會用到的浴室洗臉盆居然會變成傷人利器，經濟部標檢局17日提醒，，應購買檢驗合格之壁掛式陶瓷洗臉盆，要正確安裝並加裝托架或支柱，勿撞擊、勿重壓，才能防範洗臉盆爆裂傷人事件再次發生。

據了解，日前臺南市發生一起「男童壓破浴室洗手台，遭割斷動靜脈神經重傷」的不幸事件，男童當時在浴室洗手時，因不慎重壓洗手台造成支撐固定螺絲脫落，且該洗手台未設置支架，導致陶瓷臉盆掉落裂開傷及男童。

標檢局說，購買壁掛式陶瓷洗臉盆請認明商品本體須貼有「商品檢驗標識」，選購時檢視廠商名稱、地址、產品規格及型號等各項標示是否清楚，檢視是否附有中文施工及安裝說明書與使用說明書；安裝時應由專業人員依安裝說明書施工。

更重要的是，禁止重力撞擊、敲打、踩及扳壓；使用時不得使洗面盆承受過重載重，洗臉盆上方不宜放置玻璃或陶瓷瓶類物品，以免掉落損傷。初次使用時，須檢查洗面盆與牆壁是否保持密合、鑽孔孔徑與螺栓是否安置精確、螺栓鎖緊處有否龜裂等情況。安裝所使用之金屬配件，如螺栓、螺帽、支架等，必須使用不銹鋼或耐蝕材質。

(工商 )