2019亞洲大學足球錦標賽首度移師台灣，由亞洲大學足球聯盟及台南市政府主辦，並由台南市體育總會承辦，9月18日起至9月26日於台南市立田徑場、台南市立足球場熱血開踢，原訂12支國際球隊，因阿聯酋及科威特臨時不能參賽，參賽隊伍更正為10國11支隊伍，分別為日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、香港、澳門、越南、阿曼、印尼9支代表隊及我國2支大學菁英球隊，索票踴躍，台南市歡迎民眾把握難得機會前來觀賽。

原訂參賽的阿聯酋及科威特最終來訊未能參加此賽，甚為可惜，經亞洲大學足球聯盟韓國總部確認，主辦城市可派2隊參加，故中華隊則分為A、B隊，除原本中華代表隊由連續7屆在全國大專運動會封王的台北市立大學代表隊組成中華A隊外，並邀請國立臺灣體育運動大學足球隊共同參與此盛事，組成中華B隊。

原阿聯酋賽程更改由中華B隊出賽，科威特因直至9月15日當晚才告知該隊伍無法參與，經AUFF執行委員會議決議：原賽程不因該國不能參與而有所更動。台南市政府表示，雖少了2個參賽國家實感遺憾，但賽事仍然十分棈彩，日、韓等強國仍舊如期參賽。

本次日本代表隊由2019年世界大學運動會冠軍隊組成，韓國隊則於2019年世界大學運動會獲得第五名佳績，都是陣容十分堅強的團隊；我國則是由連續7屆在全國大專運動會封王的台北市立大學代表隊組成，精彩賽事不容錯過。值得一提的是，台南是足球搖籃，今年代表台灣參賽有一半都是台南子弟兵，。

體育處表示，2019年是台南足球運動的國際接軌起步年，2019亞洲大學足球錦標賽提供各國選手彼此交流、切磋球技的平台。台南市政府特別感謝台南市體育總會細心籌畫，成就此次賽會，讓市民及足球選手有觀摩見習的機會，對提升我國及台南市足球運動競技有極大助益。

賽事均為免費索票，有興趣的民眾可至台南市體育總會、台南市各旅遊服務中心(包含火車站、高鐵站、機場等8個旅遊服務中心)、台南市各區公所、台南生活美學館、台南市立圖書館、台南文化中心、歸仁文化中心、新營文化中心、台江文化中心及永華國民運動中心等索票，進場觀賽。

賽事期間，觀眾除了憑票券參加摸彩外，還可享有賽事期間限定優惠，包含大台南區住宿、景點、美食購物等多項優惠折扣及遊程推薦，詳細資訊歡迎至「台南旅遊網」查詢。

由於賽事期間逢關子嶺溫泉美食節、台南街頭藝術節辦理，大家在白天看完精彩刺激的球賽之後，可以前往海安路欣賞街頭藝術節放鬆心情，也可以前往關子嶺泡湯享受全台獨一無二的泥漿溫泉。

(中時 )