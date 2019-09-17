基隆地院法官陳志祥去年任職務法官，針對法官陳鴻斌性騷擾女助理案，8次上媒體說明改判理由，被司法院、法官協會、司改會具狀要求評鑑，法評會受理後送監察院審查，監察院3日進行彈劾審查會，最終贊成與反對各半，彈劾不成立，提案監委王美玉、方萬富尊重此決議。

陳鴻斌在職時，對一名女助理牽手、親吻性騷擾，職務法庭一度判他免職，但陳聲請再審獲准，職務法庭改判只需罰薪1年，引發各界譁然。承審法官陳志祥上節目稱「那是兩情相悅之後，一個試圖發展成婚外情沒成功的個案」等不當發言。

監察院3日進行彈劾審查會，結果6票成立、6票不成立，未過半數，彈劾不成立，投下成立票的有監委楊芳婉、蔡培村、高涌誠、江明蒼、李月德、包宗和，不成立票的為監委仉桂美、楊芳玲、章仁香、劉德勳、尹祚芊、陳小紅。

對此，提出彈劾的監委王美玉、方萬富表示尊重審查會決議。2名監委說，監察院是合議制機關，每位委員都是獨立行使職權，對於案件所涉及法官遲交判決、法官接受媒體訪談內容逾越判決或評議結論、職務法庭評議方式，以及監察院對法官評鑑委員會送審查案件，彈劾未通過，司法院能否作職務監督等制度問題，均攸關司法公正及民眾對司法的信賴，將在調查報告中提出說明。

(中時 )