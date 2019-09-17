據韓聯社報導，南韓國防事業廳17日表示，將著手研發雷射防空武器。目前，僅美國等部分已開發國家擁有這種雷射防空武器，南韓啟動自主研發意義重大。

雷射防空武器是以雷射束摧毀目標物的新概念兵器，可近距離精確打擊小型無人機和多用途直升機。這種武器無形無聲，只要供給電源即可使用，發射成本低廉。

韓聯社報導說，據悉，南韓國防科學研究所已經開發出照射雷射束的核心技術。以該技術為基礎，雷射防空武器研發項目將投入880億韓元（約新台幣23億元）資金，到2023年結束研發並投入部署。國防事業廳和軍方還計劃不斷提高其性能，以用於打擊戰鬥機和衛星等。

最近，沙烏地國家石油公司兩處石油設施遭到10架無人機襲擊，導致原油供應受到影響。如果無人機搭載的是放射性物質或是生化武器，則有可能造成重大人員傷亡，而小型無人機在高空飛行時難以探測和攔截，這也是已開發國家開發雷射防空武器的原因。

南韓防衛事業廳方面表示，全球還沒有哪個國家實現雷射武器系統的實戰部署，南韓若完成雷射防空武器開發，不僅可以應對小型無人機和多用途直升機，還可使南韓國防科學技術邁上新台階。

(中時電子報)