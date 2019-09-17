過去曾力挺韓國瑜選高雄市長的「北漂媽媽」潘金英，表態參選高雄市立委未獲國民黨提名，從挺韓變韓黑。對於外界形容她「倒戈」，北漂媽媽再度在臉書發文澄清自己並非倒戈，強調「不願參與這場政治鬧劇」，還說「郭董不選是郭董的福氣」。不過澄清言論再度讓韓粉崩潰，痛批「要不到糖吃就翻臉」，並奉勸她「不要出來害人了」、「不被國民黨提名也沒有必要這樣吧」。

曾為民進黨資深黨員的潘金英，日前在節目中批評「北漂孩子沒回高雄，韓國瑜自己卻也要北漂選總統」，此話一出引發韓粉不滿，認為她是牆頭草，從挺韓變倒戈。潘金英則在臉書發文，強調自己並非倒戈，並表示「鄉下小孩講話都比較直，我是引用朋友在跟我見面的時候這些話語，希望韓市長少一點造勢，對市民多一點關心」。

不過澄清文一出又讓韓粉崩潰，紛紛留言回嗆「要不到糖吃就翻臉」、「真是噁心至極」、「擺明就是個牆頭草」、「妳的肚量不適合搞政治，回歸家庭主婦吧，不要出來害人了」、「不被國民黨提名也沒有必要這樣吧」、「反反覆覆的人比較可怕」、「翻臉比翻書還快」。

(中時電子報)