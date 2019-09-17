54歲賴坤青利用下班時間參加「產業人才投資方案」課程學第二專長。(曹婷婷攝)

年過半百，他的人生不設限！54歲賴坤青曾是傳產公司人事主管，因對房地產有興趣，利用下班空檔參加勞動部「產業人才投資方案」在職訓練，學習不動產經紀、房屋估價、土地買賣糾紛處理等專業知識，拿到不動產經紀人與不動產經紀營業員2張證照，今年初毅然辭去工作創業開房仲公司，中年轉換跑道，力拚事業第二春。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，為讓在職勞工有學習第二專長機會，勞動部今年持續推出產投訓練課程，由政府補助8成訓練費用，另符合中高齡、中低收入戶、身心障礙等特定對象資格者還可享全額補助，每位勞工三年最高有7萬元補助，鼓勵勞工朋友多加運用。

擁有超過20年人事行政經歷、曾是傳產製造公司人事經理的賴坤青說，因太太是房仲，所以時常會陪太太去看房子，「沒想到看久看出興趣」，後來因為職業倦怠萌生轉職念頭，就利用下班時間在職進修，陸續參加產業人才投資方案「房地產法規應用」、「不動產經紀營業員訓練」、「不動產估價概要」、「地政士專業訓練」等課程，希望有天能轉換跑道。

賴青坤分享，隨著產投課程愈上愈有興趣，他甚至起心動念想創業當老闆，在取得不動產經紀人與不動產經紀營業員證照後，在太太支持鼓勵下，他在今年初成立房仲公司，帶著5位員工一起打拼，要開啟事業第二春。

賴坤青說，房仲是買賣雙方的橋梁，身為第一線的房仲，更需要隨時充實自我，了解最新房地資訊、相關法律問題，雖然事業剛起步，但因為解說專業且服務親切，已有不少客戶指名要他幫忙買賣房子，「興趣當工作也可以很開心！」

劉邦棟說，今年下半年雲嘉南轄區總計開辦514門產投課程，有1萬2000名額提供在職勞工學習機會，課程豐富多元，如近年較夯「網路拍賣與社群行銷」、「手機app軟體實務」、「健康蔬食料理」、「喪禮服務人員」、「無人機組裝」等都有，另也開辦超過90班政策性產業課程，包括物聯網技術、大數據分析、智慧機械與生技醫療等，課程現陸續開課中，歡迎15歲以上勞工朋友參加，詳情可上台灣就業通網站查詢。

(中時 )