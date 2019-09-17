鴻海集團創辦人郭台銘昨夜一紙棄選聲明，震驚台灣政壇，眾人眼鏡掉碎滿地，0.1%不參選的機率竟然發生了。外界解讀，他雖「不參與2020連署競選總統」，但還有一條路可走，那就是另闢蹊路，以政黨推薦方式參與2020大選，等到今年11月亮出最後底牌。

《網路溫度計》報導，郭台銘在登記連署參選的前夜，宣布放棄的大動作，牽動與他結盟的台北市長柯文哲的下一步。柯文哲說他措手不及，所以也無意願前往中選會登記，因此第三勢力參與總統大選的計畫可能就此胎死腹中。

不過，對於郭台銘不選，鐵粉老虎軍團集體崩潰後，不甘心也不放手，要繼續遊說他，11月用政黨推薦方式參選2020。曾馨瑩堂哥曾惠騰對媒體說，如果郭台銘到11月還是不選，老虎軍團也不解散，會幫友郭系立委參選人助選。

郭粉的想法並非不切實際，根據《總統副總統選舉罷免法》法條規定，想要登記參選中華民國總統候選人，可以透過「公民連署」或是「政黨推薦提名」這2種方式。

郭台銘此次聲明稿中，宣布「不參與2020連署競選總統」，就是公民連署的方式，斷了這條路沒關係，只要有政黨願意提名，郭台銘還是有可能成為總統候選人。

(中時電子報)