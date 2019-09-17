柯市府預算編列，引起民進黨籍議員林世宗、王世堅在今日的定期大會財政建設部門質詢中，接力抨擊柯文哲「打腫臉充胖子」，王世堅更痛批柯文哲任內沒有交出一條捷運當成績，但每年平均預算超過1670億元，比陳水扁以降的台北市長還多，「這就是浮編預算！」

林世宗列出柯文哲就任市長後歷年的預算編列狀況，他質疑柯文哲聲稱還債，但就任後歲入節節減少，由2015年的1843億元降至2019年的1601億元，歲出卻從1541億元增至1655億元，完全入不敷出，卻還自稱是還債專家，其實是「打腫臉充胖子」。

王世堅則指出，陳水扁時代北市府年度預算歲出1300億元、馬英九1560億元、郝龍斌1650億元，但到了柯文哲任內卻達到1670億元，創下歷任市長之最，卻還鬼扯為市民還債。

王世堅抨擊，柯文哲就任之初聲稱為市民還債55億元，但這都是依法必須償還的債務，柯文哲卻還把依法辦事當做「理所當然」。

王世堅也舉陳水扁以降的歷任台北市長，在任內都有一條捷運路線通車，反觀柯市府預算創新高，卻連萬大線都進度落後，痛批柯文哲浮編預算。

(中時 )