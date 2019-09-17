同德家商對僑生的生活照顧有加，除一般生活輔導讓他們儘速適應融入在地生活，連中秋節也替他們辦溫馨烤肉活動。（同德提供）

南投縣私立同德家商對培育技職人才不遺餘力，每年都會輔導許多學生考取專業證照，為國家培育更多技職人才。今年輔導僑生進行考照，就有9位順利考取機器腳踏車修護技術士丙級證照，成果令人肯定，全校師生更同感歡欣。

同德家商校長林元貴指出，同德今年除了本國生考照率嶄露頭角，該校自106年起開始招收僑生，從開始的10人到今年第3年已招收119名學生到同德就讀，不但輔導僑生讓他們儘速適應融入在地生活，並輔導僑生在考證照上有非常優良的成績，已有9人順利考取機器腳踏車修護技術士丙級證照。

就讀汽輪三甲的黃國文指出，當初選擇同德家商主要是因同德是專業技職學校，設備及師資都好，就讀後，除上課時間，老師們也利用課餘來充實他們不懂之處進行教導，所以才能很順利考取到丙級證照，讓他們既開心又充滿榮譽感。

另位來自越南的丁光貴學生表示，這次能順利考取丙級證照，很感謝老師們不辭辛勞地利用課餘來教導我們考照的疑難處，致能順利的考取丙級證照。

同德家商董事長徐德香指出，學校對每位學生都相當用心，投入資源也相當多，希望能給學生做最大後盾，讓學生能在校三年，無後顧之憂的努力學習，考取證照，在未來有一技之長，也期盼學生畢業後能在職場上發揮所長。

校方並指出，考取機器腳踏車修護技術士丙級證照有來自馬來西亞的汽輪三甲黃國文、甘家維、鄭宇軒、黃浩軒及汽輪二甲羅永盛。來自越南的汽輪三甲李景松、丁光貴。來自印尼的汽輪三甲王俊添。來自緬甸的汽輪二甲許漢武。另外3位通過術科檢定有印尼的汽輪三甲張優良林俊沅以及馬來西亞汽輪二甲李志杰。

(中時 )