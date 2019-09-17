日歌手鈴木愛理自女團「℃-ute」單飛後在歌唱與表演成績皆大有斬獲，推出新專輯，過去在℃-ute成員中，她的高超歌唱實力有目共睹，新單曲〈Escape〉推出首周就直衝單曲排行第3，再度顯示高人氣。
OL扮相煞到歌迷
近期她演出東京電視台戲劇《I TURN》中「吉村美月」OL角色，穿上標準的OL式白領套裝，搖身一變成為典型的日本辦公室女性職員，原本就有豐富模特兒資歷的她扮出OL的可愛清爽氣息，歌迷推特發文誇讚：「辦公室裡如果有這樣可愛的同事，叫我做雜務也沒問題！」更有瘋狂歌迷說「我好想被她罵！」
新曲獲得了ORICON公信榜16日週間單曲排行第3名，銷量甚至高過℃-ute當年的出道單曲，打破女團成員單飛魔咒。她在新曲〈Escape〉以舞台風格視覺與俏皮中性打扮呈現「逃亡」主題，並邀來曾創作BoA多首金曲的原一博擔綱作曲與編曲，而BoA正是鈴木愛理自幼尊敬崇拜的歌手，能與原一博共事令她興奮不已。單曲AB兩版本各自加收獨佔曲目〈DAYLIGHT〉和〈THE BRAND NEW LOOK〉，呈現她表演動靜皆宜的新面貌。
〈Escape〉MV
(中時 )
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