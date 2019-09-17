F-35A戰機

美軍一直希望F-35能降低成本，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）正力促五角大廈，簽下5年維修長約，而不要每年談新約。

據《防務一號》（Defense One）網16日報導，洛馬為了這紙長約，保證會提供足夠的備用零件，以隨時維持F-35機隊80％的備戰能力，要是沒做到就付違約金。

為了維修美國和盟國數以百計F-35戰機，目前洛馬和五角大廈F-35專案辦公室每年都要談新約。而這些談判往往占去1年的大部分時間，等到簽約時，往往又到了要開始談新約的時候。

洛馬F-35維修副總裁莫青特（Ken Merchant）16日透露，該公司主管今年夏天在25頁的白皮書中，致力說服五角大廈採購官員延長合約。

他指出，簽了5年長約，就能讓他們和合作夥伴與供應鏈有較長遠的安排，而有了某種程度的金流，大家辦起事來都方便。

不過面對洛馬周一的提議，五角大廈國防採購、科技與後勤部次長蘿德（Ellen Lord），還有美國海軍研發與採購助理部長戈伊茲（James F. Geurts）都沒有立即發表評論。

目前五角大廈1年付洛馬超過20億美元（約620億台幣），以維修約400架戰機。換句話說，1年每架F-35戰機大約要花500萬美元（近1.6億台幣）。而未來4年內，隨著產量增加，全球的F-35可望達近1,200架。

洛馬估計，5年合約價值可能達150億美元（約4,650億台幣），而那總共可以讓五角大廈省下10億美元（約310億台幣）。

(中時電子報)