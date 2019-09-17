今日(17日)是登記成為2020總統選舉被連署人最後一天，截止時間為傍晚5點半，從13日受理登記至今日截止時間為止累計共有8組人馬完成登記，不包括柯文哲、郭台銘或王金平，但特別的是，時間截止後，前立委黃文玲卻現身中選會宣稱要幫柯文哲代為登記，但因超過時間遭中選會拒絕。

中選會發言人陳朝建指出，9月13到17日5天下來至今日（17日）傍晚5點半申請登記時間截止，被連署人之領表、登記狀況，共有50人前來領表，8組完成申請登記，第一組為黃多玉丶張幼薇，第一組為藍信祺丶胡宗偉，第三組為曾坤炳丶黃源誠，第四組為黃榮章、柯振榮，第五組為楊世光丶陳麗玲，第六組為呂秀蓮、彭百顯，第七組為王堯立、江丁威，第八組為梅峯丶張建富。

然而在今日傍晚5點半登記時間截止後，黃文玲卻現身中選會宣稱要幫柯文哲代為登記，但因超過時間遭中選會拒絕，而柯文哲本人也現身中選會附近，但並未上樓。此外去年參選台南市長的林義豐也在截止時間過後才現身中選會，同樣未能完成登記。

(中時 )