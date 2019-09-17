前公懲會委員長石木欽被控不當行為，司法院調查後認定情節重大，因石木欽本人也主動要求，於是將全案移送監察院審查。

司法院表示，石木欽多次接受翁男飲宴招待，並頻繁與翁及其所委任訴訟代理人、辯護人飲宴及球敘；此外，石木欽與其於最高法院審理中案件或下級審甫宣判案件關係人翁會面交往、提供法律意見。

司法院表示，石木欽在案件關係人翁男所涉相關民、刑事案件審理期間，以其妻及其子名義，買進翁所經營控制之公司股票；其於2008年間以其子名義購入股票部分，迄2014年以後陸續出售獲利，該股票疑為石前委員長實質持有而未據實申報財產。

司法院認定石木欽涉案情節重大，為維護司法信譽，逕行移送監察院審查；司法院強調，法官及司法人員應潔身自愛，保持高尚品格並謹言慎行，避免有任何不當或易被認為損及司法形象之行為，並重申除弊之決心。

此外針對外傳最高法院另有10名法官涉及不法，司法院表示將進一步瞭解調查，期使社會大眾看見司法的自省及負責，重建人民對於司法的信任。

(中時 )