阿富汗總統甘尼今天出席一場選舉造勢活動時，附近傳出爆炸，衛生官員表示，爆炸造成至少24人死亡、31人受傷，甘尼的助理指出，總統本人毫髮無傷。民兵組織塔利班宣稱犯案。

路透社報導，這起疑似激進攻擊事件發生時，甘尼（Ashraf Ghani）即將要在造勢活動發表演說。這場選舉造勢地點位在首都喀布爾（Kabul）以北的巴萬省（Parwan）首府查里喀爾（Charikar）。

巴萬省省級醫院院長桑金（Abdul Qasim Sangin）表示：「死者包含婦女及孩童，大多數受害者似乎都是平民。救護車仍在運行，傷亡人數還可能攀升。」

一名當地政府官員指出，這起攻擊是一名自殺炸彈客發動的。

甘尼的助理告訴路透社：「總統毫髮無傷。」

塔利班（Taliban）宣稱，這起爆炸案和喀布爾造成6人喪生的另一起爆炸案，都是他們的戰士所為，目標鎖定安全部隊。塔利班誓言將破壞阿富汗預定兩週後舉行的選舉。

(中央社)